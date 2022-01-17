Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Селин Дион отменила концерты из-за проблем со здоровьем

Певица Селин Дион заявила об отмене около 20 своих концертов из-за проблем со здоровьем

Фото: Getty Images

Канадская певица Селин Дион отменила около 20 концертов в Северной Америке из-за недавних проблем со здоровьем. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Я очень надеялась, что к этому времени мне станет лучше, но, полагаю, мне просто стоит быть терпеливее и следовать режиму, который мне предписывают врачи», — заявила 53-летняя артистка. Отмечается, что женщину беспокоят участившиеся мышечные спазмы.

В пресс-релизе, опубликованном исполнительницей, говорится, что она вынуждена отменить запланированные ранее концерты с 9 марта по 22 апреля 2022 года ради восстановления здоровья. Все деньги за купленные билеты будут возвращены.

Известно, что выступления в Европе в рамках мирового тура в поддержку последнего альбома певицы Courage пока не отменены. Они запланированы с 25 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Беглый банкир Аблязов раскрыл план смены власти в Казахстане
Гендиректор ФФКР опроверг исключение Коляды из состава на командный турнир Игр
Вакцинированным «Спутником V» россиянам объяснили правила въезда в Австралию
Использованный для обучения полицейских мем спровоцировал скандал в США
Стали известны подробности ограбления вдовы Градского
Россиянам назвали способы увеличить трудовой стаж
Вирусолог предрек снижение заболеваемости омикроном в России к концу января
Москвичи рассказали о редком явлении в ночном небе
Российский губернатор заразился коронавирусом
Ведущая «Дома-2» показала стройку нового дома
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter