Селин Дион отменила концерты из-за проблем со здоровьем

Канадская певица Селин Дион отменила около 20 концертов в Северной Америке из-за недавних проблем со здоровьем. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Я очень надеялась, что к этому времени мне станет лучше, но, полагаю, мне просто стоит быть терпеливее и следовать режиму, который мне предписывают врачи», — заявила 53-летняя артистка. Отмечается, что женщину беспокоят участившиеся мышечные спазмы.

В пресс-релизе, опубликованном исполнительницей, говорится, что она вынуждена отменить запланированные ранее концерты с 9 марта по 22 апреля 2022 года ради восстановления здоровья. Все деньги за купленные билеты будут возвращены.

Известно, что выступления в Европе в рамках мирового тура в поддержку последнего альбома певицы Courage пока не отменены. Они запланированы с 25 мая.