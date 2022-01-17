Богатейшие люди планеты стали вдвое богаче

10 богатейших людей планеты смогли стать вдвое богаче за время пандемии коронавируса, подсчитала некоммерческая организация Oxfam, занимающаяся решением проблем бедности и неравенства в разных странах.

По подсчетам авторов, совокупное состояние 10 лидеров списка богатейших людей мира выросло с весны 2020 года с 700 миллиардов долларов до 1,5 триллиона. Такой рост стал более значительным, нежели за последние 14 лет перед пандемией. Точка отсчета связана с предыдущим глобальным экономическим кризисом 2008-2009 годов.

Oxfam подчеркивает, что рост благосостояния одних людей в нынешних условиях неразрывно связан со снижением доходов у других и ведет к увеличению неравенства во всем мире. Организация называет сложившуюся ситуацию «экономическим насилием». По подсчетам Oxfam, неравенство ежедневно приводит к гибели 21 тысячи человек — из-за ограниченного доступа к здравоохранению, голода и гендерного насилия.

По данным Bloomberg, самым богатым человеком мира на данный момент является основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние оценивается в 269 миллиардов долларов. Также в первую тройку входят основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 187 миллиардов долларов и глава модного холдинга LVMH Бернар Арно со 164 миллиардами.

