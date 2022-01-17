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Шеф-повар призвал ни в коем случае не делать с яйцами одну вещь

Шеф-повар Джеймс Мартин: яйца нельзя хранить в холодильнике

Фото: Shutterstock

Популярный британский шеф-повар Джеймс Мартин объяснил, почему ни в коем случае нельзя хранить яйца в холодильнике. Об этом пишет издание Daily Star.

Во время выступления в утренней передаче на британском телеканале ITV Мартин рассказал об одной хитрости, которую он использует, когда делает яичницу с трюфелем. «В ресторане мы кладем трюфель в миску с рисом, затем сверху кладем яйца, закрываем пленкой и оставляем на ночь», — утверждает он. По его словам, к утру яйца настолько пропитываются трюфельным ароматом, что в яичницу больше не требуется добавлять сам дорогостоящий ингредиент.

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Мартин считает, что то же самое происходит, когда яйца кладут в холодильник, только вместо аромата трюфелей они пропитываются запахом других продуктов, которые лежат рядом. Он призвал хранить яйца не в холодильнике, а в сухом и прохладном месте,

Ранее сообщалось, что Мартин поделился секретом идеальных макарон. По его словам, весь трюк — в правильном количестве масла и соли. Масла, по его мнению, не должно быть вовсе, а соли, напротив, надо добавлять в избытке.

Олег Парамонов
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