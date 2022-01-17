Евросоюз не получил письма с просьбой признать российские COVID-сертификаты

Чтобы Европейский союз (ЕС) признал российские ковид-сертификаты, Москва должна направить соответствующую просьбу. Однако объединение не получало такого письма, заявил посол ЕС Маркус Эдерер на пресс-конференции в российской столице. Его цитирует РБК.

Дипломат рассказал, что стороны обсуждали взаимное признание сертификатов еще в октябре 2021-го. В ходе встречи Россия подтвердила, что хочет достичь соглашения, однако не направила соответствующую просьбу в ЕС.

Взаимное признание COVID-сертификатов позволит вакцинированным гражданам европейских стран и России совершать взаимные поездки без необходимости предоставлять дополнительные документы. Кроме того, такое соглашение избавит Москву от необходимости добиваться признания вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA).