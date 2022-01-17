Европе предсказали большие проблемы из-за дорогого газа

Опрошенные Bloomberg финансисты предсказали странам Европы большие проблемы из-за энергетического кризиса, одним из главных проявлений которого стал дорогой газ для всех категорий потребителей. Предпринимаемых мер может оказаться недостаточно, а многие из них не будут реализованы из-за политического противостояния.

Собеседники агентства называют растущую стоимость газа (за прошлый год его стоимость выросла более чем в три раза) и, как следствие, электричества одним из худших энергетических кризисов в истории и угрозой для миллиона семей, сталкивающихся с трудностями при оплате коммунальных услуг.

В таких условиях правительства почти всех стран Евросоюза стремятся помогать своим жителям через прямые пособия и выплаты, а также через субсидии в адрес энергетических компаний, призванные снизить цены на электроэнергию и газоснабжение. Так, власти Италии выплачивают 337 евро в год на одно домохозяйство.

При этом усилия властей все равно оказываются недостаточны, отмечают аналитики. По их данным, в 2022 году европейские семьи увеличат расходы на электроэнергию в среднем на 54 процента по сравнению с 2020-м. К тому же, величина выплат разнится в отдельных странах, а в Великобритании прямая помощь жителям в связи с энергетическим кризисом и вовсе отсутствует.

Во многих странах, как, например, в Германии, вопрос социальной помощи населению в связи с подорожавшими коммунальными услугами стал поводом для внутриполитической борьбы. Правительство социал-демократа Олафа Шольца в целом выступает за выплаты, но его оппоненты из Свободной демократической партии, напротив, отстаивают интересы бизнеса и призывают к сдерживанию бюджетных трат.

Наконец, перед руководством отдельных стран и ЕС в целом стоит задача перехода на чистые и более дорогие источники энергии, что в будущем должно привести к еще большему росту расходов. Уже сейчас правительства и оппозиция говорят о необходимости финансировать экологические программы вместо помощи жителям.

Цена на газ в Европе начала стремительно расти в конце августа, главным образом, из-за перебоев в поставках из России и низких уровней заполненности хранилищ в регионе. В пиковые моменты стоимость тысячи кубометров газа на британской бирже ICE доходила до 1200 долларов. На момент публикации февральский фьючерс стоил 83 евро за мегаватт-час, или 998,2 доллара за тысячу кубометров.