Киселев охарактеризовал Познера фразой «в России лишь кормится и страдает»

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев резко высказался о своем коллеге Владимире Познере. Нелестную характеристику он дал в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

Киселев заявил, что Познер был в числе тех, кто подписал письмо Конгресса интеллигенции, в котором осуждалось участие России в подавлении протестов в Казахстане. Телеведущий отметил, что его коллега имеет три гражданства — России, США и Франции — и определяет себя, по его словам, как «нью-йоркский парижанин, который в России лишь кормится и страдает».

В качестве подтверждения своих слов Киселев привел фразу Познера из интервью газете «Московский комсомолец» от 2009 года: «В России меня держит только моя работа. Я не русский человек, это не моя родина, я здесь не вырос, я не чувствую себя здесь полностью дома — и от этого я очень страдаю».

Письмо Конгресса интеллигенции, посвященное протестам в Казахстане, появилось на сайте «Эхо Москвы» 6 января. В послании утверждается, что все подписавшиеся под ним выступают против силового вмешательства России в события в Казахстане. Помимо Владимира Познера, свои подписи оставили писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, политик и правозащитник Леонид Гозман и общественный деятель Григорий Амнуэль.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года из-за роста цен на газ для автомобилей. Митингующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов и рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. В результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 полицейских и военнослужащих.