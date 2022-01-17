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Кличко второй раз заразился коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заболел COVID-19

Фото: Сергей Чузавков / AP

Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заразился коронавирусом. Об этом он 17 января сообщил на своей странице в Facebook.

«Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни», — написал Кличко.

Он добавил, что лечится дома на самоизоляции. Мэр отметил, что «вирус агрессивный и распространяется быстро». «Будьте осторожны, если вы общаетесь с большим количеством людей или посещаете общественные места», — заявил Кличко.

По последним данным, за все время пандемии на Украине подхватили коронавирус 3,7 миллиона человек, умерли 98 283 пациента. За последние сутки выявлены 5072 зараженных, в том числе 510 — в Киеве.

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Алевтина Запольская
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