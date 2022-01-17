Девушка получила неожиданную просьбу от парня и рассталась с ним

Девушка поделилась историей о том, как получила неожиданную просьбу от бойфренда, после которой рассталась с ним. В ролике, опубликованном в TikTok, она рассказала, что парень попросил ее накраситься для встречи с его друзьями, однако делать это девушка не согласилась.

Автор смонтировала ролик из скриншотов диалога с бывшим парнем. В переписке они обсуждали грядущее знакомство девушки с друзьями бойфренда. Молодой человек попросил возлюбленную отправить ему свою фотографию, чтобы он смог посмотреть, как она подготовилась к встрече с его компанией. В ответ девушка предупредила парня, что не красилась и не наряжалась.

«Дорогая, думаю, тебе стоит нанести немного макияжа, ведь это твоя первая встреча с ребятами. Не хочу, чтобы они думали, что у меня какая-то потрепанная девушка», — передала героиня истории слова бойфренда. В ответ девушка объяснила парню, что его слова обидели ее и теперь она вовсе не хочет встречаться с его друзьями. Тогда парень предложил ей два варианта: либо краситься, либо вообще не приходить. «Почему мне всегда достаются токсичные мужчины?» — заключила автор ролика и добавила, что разорвала отношения с молодым человеком.

«Отправь эти скриншоты его матери, чтобы она знала, кого воспитала», — прокомментировала ролик одна из пользовательниц. Многие комментаторы были удивлены, что парень мог позволить себе так обращаться с девушкой. По мнению большинства юзеров, героиня истории сделала правильный выбор, когда приняла решение расстаться с бойфрендом.

Ранее другая пользовательница TikTok узнала тайное увлечение возлюбленного и рассталась с ним после семи лет отношений. Лучший друг прислал ей скриншот профиля ее партнера в приложении для знакомств. Парень признался, что действительно заходил в приложения для знакомств, но никогда не изменял ей. Он оправдал свое поведение тем, что хотел только флирта в переписке.