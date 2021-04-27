Блогерша узнала тайное увлечение возлюбленного и рассталась с ним

Блогерша соцсети TikTok с ником mariahmajik опубликовала видео, в котором рассказала, как случайно узнала о тайном увлечении возлюбленного. Она решила расстаться с ним после семи лет отношений. Ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров.

Лучший друг прислал ей скриншот профиля ее партнера в приложении для знакомств. Они выяснили, что это не единственное подобное приложение, в котором возлюбленный проявлял активность.

Об этом блогерша узнала, когда молодой человек уехал к семье во Флориду. Она выслала ему скриншоты и потребовала объяснений. Молодой человек признался, что действительно заходит в приложения для знакомств, но не изменял ей и не встречался ни с кем из девушек. Он оправдывал свое поведение тем, что хотел пофлиртовать в текстовой переписке, не более того, но заверил, что ценит их отношения.

Аргументы возлюбленного не убедили блогершу, и она решила расстаться с ним. Девушка отменила бронь в отеле, куда они собирались поехать на совместный отдых, собрала вещи и вернулась к матери.

Ранее блогерша из соцсети TikTok Эшли Шейн (Ashley Shayne) с ником shayneashley разоблачила измену возлюбленного, опубликовав видео из своей комнаты. Из-за ролика с ней связалась девушка, которая тоже встречалась с ее партнером.