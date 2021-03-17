Блогерша рассталась с парнем и изменилась до неузнаваемости

Блогерша по имени Бритни Уотсон (Brittney Watsonn) показала свою трансформацию после того, как рассталась с возлюбленным. По словам зрителей, девушка изменилась до неузнаваемости. Ролик доступен на ее странице в TikTok.

Видео начинается с того, что девушка показывает архивные кадры, сделанные до расставания с парнем. На них Уотсон сидит в неприметной серой кофте, а на лице у нее практически нет макияжа. К тому же зрители могут заметить, что волосы героини покрашены в темный цвет.

Во второй части ролика девушка предстает перед камерой в новом образе: из-за «разбитого сердца» она перекрасилась в блондинку, нанесла яркий макияж и сбросила лишний вес.

Подписчики Уотсон восхитились ее преображением. Часть пользователей не поверила, что на обеих частях ролика запечатлен один и тот же человек. Остальные похвалили блогершу за ее усилия и отметили, что девушка стала гораздо лучше выглядеть.