Блогерша ублажала 80-летнего старика ради увеличения груди

Популярная американская TikTok-блогерша Ханна Форан (Hannag Foran) под ником @parishiltonslefttitty призналась, что однажды ублажала 80-летнего старика ради бесплатной операции по увеличению груди. Об этом сообщает Daily Star.

«Ладно, черт возьми. Однажды я в розовых стрингах отшлепала 80-летнего мужчину, который был женат, деревянной лопаткой за бесплатное увеличение груди», — рассказала блогерша, на канал которой подписано более 107 тысяч человек.

Признание американки набрало около 840 тысяч лайков. Многие поклонники похвалили девушку за уверенность в себе и методы достижения собственных целей.

В ранних роликах Форан говорила, что планировала устроить свою жизнь так же, как персонаж Риз Уизерспун из фильма «Блондинка в законе». Однако вскоре отказалась от этой идеи и бросила колледж, чтобы жить за счет богатых пожилых мужчин.

Ранее в сети прославилась блогерша, которая оригинально отомстила парню-изменщику. Героиня ролика распечатала все переписки бывшего молодого человека с другими девушками в соцсетях, а затем с помощью суперклея развесила листы по всей его спальне.