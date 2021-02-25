Блогерша оригинально отомстила парню-изменщику и прославилась

Блогерша Эмили Замбрано (Emely Zambrano) прославилась в TikTok после того, как опубликовала несколько роликов с оригинальной местью парню-изменщику.

Девушка вычислила, что ее возлюбленный имел тайные отношения с тремя другими партнершами. Парень отрицал все обвинения, после чего она решила своеобразным способом показать, что знает о его интрижках.

Героиня ролика распечатала все переписки бывшего молодого человека с другими девушками в соцсетях, а затем с помощью суперклея развесила листы по всей его спальне. Она заклеила даже большое зеркало, чтобы бывший возлюбленный не смог посмотреться в него.

Первый ролик серии набрал более 2,3 миллиона просмотров за три дня. Большинство комментаторов поддержали блогершу. Однако нашлись и те, кто не оценил нестандартную месть Замбрано. Такие пользователи отметили, что девушка поступила мелочно — она зря тратит время на человека, который ее не уважает.