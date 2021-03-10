Блогерша появилась на горном курорте Сочи в купальнике и восхитила подписчиков

Российская блогерша появилась на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи в необычном виде. Произошедшее попало на видео, опубликованная в Instagram-аккаунте запись впечатлила подписчиков девушки.

На размещенных в сети кадрах видно, как лыжница спускается по склону вниз — при этом она одета в оранжевый купальник и серебристый плащ, на голове россиянки — защитная маска. В подписи к посту героиня ролика указала, что таким образом поздравила женщин с 8 Марта.

Поклонники блогерши выразили свое восхищение в комментариях. «Вихрь, ураган», «Какая же вы прелесть, дорогая Лиза», «Просто огонь, девочка-огонь», «Ты лучшая», «Ты, Лиза, девушка — высший класс!», «Ты космос», «Ох, какая супер-женщина!» — писали они.