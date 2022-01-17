Россияне начали массово бронировать отдых на майские праздники

По данным экспертов туристической индустрии, с начала 2022 года объем бронирований туров в Турцию на майские праздники в полтора раза превысил показатели 2019 года. О массовом спросе на отдых сообщает «Коммерсантъ».

Так, по информации Travelata.ru, за первый неполный месяц 2022 года глубина продаж туров в Турцию на майские каникулы уже составила два процента, в прошлом году — всего 0,3 процента. Специалисты Level.Travel добавили, что на республику приходится 63 процента от всего числа бронирований, следом идет Египет — 15 процентов и российские курорты восемь процентов. В Tez Tour также наблюдают существенный интерес к турам в последний месяц весны — 80 процентов спроса формирует Турция, оставшиеся 20 процентов распределены между Грецией, Египтом, Кипром и другими направлениями.

Отмечается, что туристы начали задумываться об отдыхе сильно заранее благодаря возможности гибкой оплаты: для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 10 процентов, остальная стоимость вносится за две-три недели до вылета. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, около 20 процентов путешественников (около 300 тысяч человек), перенесли свои отпуск на май 2022 года, так как год назад из-за очередной волны пандемии не смогли отправиться в Турцию.

Тем не менее ситуация еще может измениться: многие россияне откладывают бронирования на майские праздники, ожидая запуска очередного этапа программы туристического кэшбэка, а фокус с Турции вероятно сместится на новые направления в случае снятия ограничений на авиасообщение с другими странами.

Ранее в январе сообщалось, что россияне повально решили увеличить зимние каникулы за счет рабочих дней и отправились отдыхать. Так, аналитики изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и отелей и выяснили, что почти две трети (57 процентов) новогодних поездок оказались длиннее официальных выходных дней.

