Подозреваемого в убийстве российской пенсионерки задержали спустя 17 лет

В Москве полицейские раскрыли убийство 75-летней пенсионерки, совершенное 17 лет назад. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 23 апреля 2005 года в квартире на Енисейской улице полицейские обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти, однако найти виновного в ее гибели тогда не удалось.

Выйти на след подозреваемого полицейские смогли в конце 2021 года. 15 января 2022 года он был задержан, а спустя два дня дал признательные показания. На время следствия мужчина будет находиться в СИЗО.

В декабре сообщалось, что в Челябинской области раскрыто убийство девятилетней девочки, совершенное в 1997 году. В преступлении признался 59-летний местный житель, который сейчас отбывает наказание в колонии за другое совершенное убийство.