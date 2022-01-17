Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Подозреваемого в убийстве российской пенсионерки задержали спустя 17 лет

РЕН ТВ: в Москве мужчина признался в убийстве пенсионерки, совершенном в 2005 году

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве полицейские раскрыли убийство 75-летней пенсионерки, совершенное 17 лет назад. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 23 апреля 2005 года в квартире на Енисейской улице полицейские обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти, однако найти виновного в ее гибели тогда не удалось.

Выйти на след подозреваемого полицейские смогли в конце 2021 года. 15 января 2022 года он был задержан, а спустя два дня дал признательные показания. На время следствия мужчина будет находиться в СИЗО.

В декабре сообщалось, что в Челябинской области раскрыто убийство девятилетней девочки, совершенное в 1997 году. В преступлении признался 59-летний местный житель, который сейчас отбывает наказание в колонии за другое совершенное убийство.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
России предрекли более 100 тысяч заражений в сутки на пике волны омикрона
Модельер подал в суд на Lego за кражу дизайна его одежды
Индонезия перенесет столицу к 2024 году
Павел Прилучный отправился в Дубай с Агатой Муцениеце
Российский врач перечислил симптомы заражения омикроном
Ядовитые вещества из Северного моря посчитали причиной отравления собак
Хабиб Нурмагомедов открыл ресторан быстрого питания в Москве
Порошенко заявил о попытке отстранить его адвокатов
Киселев охарактеризовал Познера фразой «в России лишь кормится и страдает»
На Украине оправдались за неудачную попытку задержать Порошенко
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter