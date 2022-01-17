Установлен вероятный предатель семьи Анны Франк
Команда историков и криминалистов под руководством бывшего агента ФБР Винса Пэнкоука установила вероятного предателя семьи еврейской девочки Анны Франк, погибшей во время Холокоста. Исследователи считают, что выдать их нацистам мог член юденрата (орган еврейского самоуправления в гетто — прим. «Ленты.ру»), нотариус Арнольд ван дер Берг. О результатах шестилетнего расследования сообщили в программе телеканала CBS News.
По словам экспертов, обвинение строилось на анонимной записке, полученной отцом Анны Отто Франком после его возвращения в Амстердам в конце войны. В ней утверждалось, что предатель, опасаясь за свою жизнь и жизнь своей семьи, раскрыл информацию об убежище Франков и их друзей-евреев.
Пэнкоук выяснил, что в 1943 году после роспуска юденрата Амстердама все члены совета были отправлены в лагеря, однако ван дер Берг избежал ареста и остался жить в городе. Ему удалось достать документы, подтверждающие, что он не еврей. Предполагается, что мужчине сохранили жизнь в обмен на нужную нацистам информацию.
Семья Анны Франк переехала из Германии в Амстердам в связи с приходом к власти нацистов. С 1942 года они скрывались в убежище, устроенном в одном из домов города. Там они прожили до 1944 года, когда их обнаружили и арестовали. Анна Франк умерла в феврале 1945 года в концлагере Берген-Бельзен за два месяца до его освобождения.
Друзьям семьи удалось сохранить дневник, который писала Анна в убежище в возрасте 13–15 лет. Этот документ, ставший одним из самых известных свидетельств Холокоста, был переведен на 65 языков. В доме, где семья девочки скрывалась в Амстердаме, был открыт музей ее имени.