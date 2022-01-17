Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

КНДР пустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

В Южной Корее сообщили о запуске КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря

Фото: KCNA / Reuters

КНДР произвела, предположительно, одновременный запуск двух баллистических ракет малой дальности в восточном направлении из района аэропорта Сунан недалеко от Пхеньяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ранее стало известно о пуске неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Сообщается, что это уже четвертый пуск ракет КНДР в 2022 году. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января. В первых двух случаях Пхеньян заявил об успешных испытаниях сверхзвуковых ракет. 14 января были запущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о «красной черте» в отношениях с НАТО из-за Украины
Россияне стали сами откладывать деньги на пенсию
В Германии заявили об отсутствии препятствий запуску «Северного потока-2»
КНДР пустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
МИД Канады предостерег граждан от поездок на Украину из-за «агрессии России»
Названа главная причина отказа зарядки смартфонов
Россияне вспомнили о покупках на знаменитой «Горбушке»
Инфекционист объяснил опасность омикрон-штамма для детей
Украинец предложил разместить на его участке базу НАТО
Снимок мужчины в рубашке не по размеру стал мемом в сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter