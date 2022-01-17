КНДР пустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР произвела, предположительно, одновременный запуск двух баллистических ракет малой дальности в восточном направлении из района аэропорта Сунан недалеко от Пхеньяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ранее стало известно о пуске неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Сообщается, что это уже четвертый пуск ракет КНДР в 2022 году. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января. В первых двух случаях Пхеньян заявил об успешных испытаниях сверхзвуковых ракет. 14 января были запущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса.