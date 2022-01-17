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Путин продлил срок службы еще одного федерального чиновника

Президент Путин продлил срок службы спецпредставителя по экологии Иванову

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин продлил до 31 января 2023 года предельный срок полномочий специальному представителю российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иванов занимает эту должность с августа 2016 года. В октябре 2017-го он выступил с инициативой о введении экологического сбора за использование полиэтиленовых пакетов в магазинах.

С 2011 по 2016 год Сергей Иванов возглавлял администрацию президента России. Многие политологи считали его наиболее вероятным кандидатом на пост преемника Путина на выборах 2008 года.

В мае 2021 года президент продлил до мая 2022-го полномочия представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Ранее Чайка занимал пост генерального прокурора России.

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Роман Кирьянов
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