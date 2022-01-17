Глава швейцарского банка лишился должности из-за развлечений

Председатель правления швейцарского банка Credit Suisse Антонио Орта-Осорио лишился должности из-за неоднократного нарушения антиковидных правил. Об этом говорится в официальном релизе финансовой компании.

К решению подать в отставку его вынудило внутреннее расследование, инициированное советом директоров банка. Оно показало, что вместо исполнения требований по карантину, Орта-Осорио занимался своими делами, в том числе развлечениями.

Так, в июле прошлого года глава банка посетил финал Уимблдона во время визита в Великобританию. Также после возвращения в Швейцарию 28 ноября он покидал страну в течение десяти дней, которые должен был находиться на карантине.

Орта-Осорио выразил сожаление, что его личные действия привели к трудностям для банка и поставили под угрозу его способность представлять организацию. Он подчеркнул, что отставка отвечает интересам Credit Suisse.

Португалец Антонио Орта-Осорио возглавил банк в апреле 2021 года, когда крах потерпели сразу два клиента банка — финтех-стартапа Greensill Capital и инвестфонд Archegos Capital Management. Он должен был решить проблему с убытками в 5,5 миллиарда долларов. Ранее Орта-Осорио возглавлял Lloyds Banking Group.