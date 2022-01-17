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В сетях российских госучреждений обнаружили тысячи опасных уязвимостей

Positive Technologies: в сетях российских компаний обнаружены тысячи опасных уязвимостей

Фото: Shutterstock

В сетях российских госучреждений обнаружены десятки тысяч опасных уязвимостей, следует из исследования российской компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies. Об этом сообщает РИА Новости.

Данные были получены в результате сканирования более 15 тысяч сетевых узлов в инфраструктуре российских учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний.

«В ходе сканирований в среднем в рамках одного пилотного проекта было выявлено 31 066 уязвимостей, при этом критически опасные уязвимости были обнаружены на всех пилотных проектах», — сообщил представитель Positive Technologies.

При этом около 800 уязвимостей из числа обнаруженных являются «крайне опасными». Они требуют первоочередных действий по устранению, так как активно используются в атаках и с высокой вероятностью будут применяться в ближайшее время.

Ранее американские спецслужбы придумали способ противостоять киберугрозе со стороны так называемых «русских хакеров». В США выпустили официальный бюллетень, который должен помочь бизнесу и государственным структурам страны бороться с преступниками. В разработке методички, которая опубликована на сайте Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), принимали участие специалисты еще из двух американских структур — ФБР и Агентства национальной безопасности (АНБ).

Марина Совина
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