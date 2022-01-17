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В Индии займутся разработкой вакцины против омикрон-штамма

Reuters: индийская Gennova Biopharmaceuticals создаст вакцину против омикрон-штамма

Фото: Euan Rocha / Reuters

Индийская фармацевтическая компания Gennova Biopharmaceuticals создаст вакцину от омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Предполагается, что она будет готова через один-два месяца, пишет Reuters со ссылкой на источники.

После короткого тестирования препарат можно будет использовать в качестве третьей бустерной дозы вакцины от COVID-19. Первые фазы испытаний препарата прошли в конце 2021-го. Если препарат одобрят, он станет первой индийской мРНК (матричной) вакциной, адаптированной к омикрон-штамму. Аналогичными разработками занимаются американские компании Pfizer и Moderna.

В Индии вакцинацией населения занялись 16 января прошлого года. По официальным данным, дозу препарата получили 92 процента населения страны. Общее число инфицированных за время пандемии COVID-19 в стране превысило 37 миллионов человек.

За последние 24 часа выявлены 258 089 новых случаев заражения коронавирусом.

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Елизавета Наумова
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