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17-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в облегающем наряде и восхитила фанатов

Дева Кассель приняла участие в новой фотосессии и снялась в платье с декольте из атласа

Фото: @d.casseluxxi

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя приняла участие в новой фотосессии и взволновала фанатов. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

17-летняя Дева Кассель снялась в нескольких образах. Так, на первом снимке она позирует в облегающем корсетном платье с декольте из серого атласа. Знаменитость также запечатлели в черном латексном комбинезоне по фигуре в сочетании с массивным головным убором. Автором фото выступил фэшн-фотограф Бастиен Барад (Bastien Barade).

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Сногсшибательно красивая», «Идеальная девочка», «Шикарная», «Очаровательная леди», «Такая же красивая и привлекательная, как твоя мать», — восхищались они.

В ноябре 2021 года дочь Моники Беллуччи снялась в белье и порадовала фанатов. Подросток опубликовала кадры, на которых позирует в гамаке в комплекте коричневого цвета. Помимо этого, Кассель снялась в зеленом костюме, который состоит из кроп-топа с глубоким декольте и юбки, а также лонгсливе.

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Айсель Эюбова
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