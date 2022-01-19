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Российскому прокурору ужесточили наказание за взятки от полицейских

Суд добавил год к сроку экс-прокурора из Воронежской области за взятки от полицейских

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Воронежский областной суд ужесточил наказание бывшему прокурору Грибановского района Алексею Бобро, который за коррупцию получил 1,5 года лишения свободы. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционного представления надзорного ведомства и жалобы подсудимого на приговор. Ему добавили один год к сроку. Таким образом, Бобро проведет в колонии общего режима 2,5 года.

Борисоглебский горсуд Воронежской области 16 августа 2021 года признал экс-прокурора виновным в получении взяток. Как следует из приговора, с июня по декабрь 2018 года ему платили деньги сотрудники ГИБДД за бездействия в отношении них и попустительство по службе.

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Любовь Ширижик
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