Силовые структуры
Российскому прокурору ужесточили наказание за взятки от полицейских
Суд добавил год к сроку экс-прокурора из Воронежской области за взятки от полицейских
Воронежский областной суд ужесточил наказание бывшему прокурору Грибановского района Алексею Бобро, который за коррупцию получил 1,5 года лишения свободы. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.
Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционного представления надзорного ведомства и жалобы подсудимого на приговор. Ему добавили один год к сроку. Таким образом, Бобро проведет в колонии общего режима 2,5 года.
Борисоглебский горсуд Воронежской области 16 августа 2021 года признал экс-прокурора виновным в получении взяток. Как следует из приговора, с июня по декабрь 2018 года ему платили деньги сотрудники ГИБДД за бездействия в отношении них и попустительство по службе.