Российский полковник и майор предстанут перед судом за крушение бомбардировщика

В Мурманской области полковник Владимир Алесенко и руководитель полетов группы руководства полетами войсковой части 36097 майор Владимир Степанов предстанут перед судом по делу о крушении бомбардировщика Ту-22М3 в 2019 году. Об этом в среду, 19 января, сообщает Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 января 2019 года в рамках плановой боевой подготовки Ту-22М3 выполнял тренировочный полет. Вскоре начался снегопад, однако ответственный за организацию полетов и их безопасность полковник Алесенко не стал отправлять экипаж на запасной аэродром, зная, что командир бомбардировщика не был допущен к полетам в сложных метоусловиях. Майор Степанов, в свою очередь, не сообщил летчикам об изменении погодных условий.

Из-за этого пилоты неверно оценили положение самолета и поздно заметили начало взлетно-посадочной полосы. Не получив команды об уходе на второй круг, самолет продолжил снижение. Из-за посадки на скорости в два раза выше нормы, бомбардировщик загорелся и развалился. Три члена экипажа погибли, одному удалось выжить. Ущерб составил 97 миллионов рублей.

В отношении полковника Алесенко возбудили и расследовали уголовное дело по статье 293 («Халатность, повлекшая смерть трех лиц») УК РФ. Майора Степанова привлекли к ответственности по статье 351 («Нарушение правил полетов») УК РФ. Уголовное дело направлено в Мурманский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.