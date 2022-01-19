Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Девушка познакомила бойфренда с братом и узнала внезапную правду о возлюбленном

Девушка узнала от брата-генеалога, что бойфренд приходится ей дальним родственником

Фото: Unsplash

Генеалог с ником BreakfastBeerz поделился на Reddit историей, как испортил отношения с сестрой, рассказав ей внезапную правду о ее бойфренде. Автор публикации узнал, что парень приходится дальним родственником девушке. Сестра рассказчика, по его словам, была поражена этому открытию и обиделась на генеалога.

BreakfastBeerz рассказал, что работает генеалогом и составил множество родовых древ для заказчиков, а также древо для своей семьи. Однажды автор поста присутствовал на свадьбе, где встретил одну из своих двоюродных сестер. «Сестра познакомила меня со своим возлюбленным, и все было хорошо до тех пор, пока она не упомянула его фамилию. Я тут же понял, что эта фамилия есть и в нашем семейном древе», — поделился мужчина.

BreakfastBeerz уточнил у парня информацию о его отце и деде, а затем взглянул на древо своей семьи. Изучив его, мужчина понял, что сестра и ее бойфренд приходятся друг другу дальними братом и сестрой.

По словам рассказчика, он и бойфренд сестры не придали большого значения открытию и посмеялись над ним. Однако сестра, как позже узнал BreakfastBeerz, не смогла принять этот факт. «Она рассталась с парнем той же ночью, и это вызвало шумиху в семье. По итогу она заблокировала меня в Facebook и злится на меня за то, что я рассказал ей об этом», — пожаловался мужчина.

В комментариях многие пользователи сочли, что сестре автора не стоило беспокоиться из-за отношений с бойфрендом, если он приходился ей достаточно дальним родственником. Юзеры также выразили уверенность в том, что мужчине не стоит винить себя из-за произошедшего. «Похоже, это ее проблема», «Если исходить из ее логики, это ты виноват в том, что бойфренд приходится ей братом» — написали комментаторы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как случайно обнаружил причину кашля, от которого страдал годами. Молодой человек выяснил, что симптом возникал из-за редкой смены постельного белья.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Казахстана высказался о причастности Назарбаева к протестам
Российский врач назвала условие для принятия жаропонижающих средств при омикроне
Угрожавшее России китайское такси провело сокращения
В России прокомментировали заявление Канады о погибших солдатах Украины
Девушка познакомила бойфренда с братом и узнала внезапную правду о возлюбленном
Химическое загрязнение превысило «планетарную границу»
Газ для России стал важнее нефти
Власти Подмосковья вслед за Москвой продлили ограничения
Постоялец московского отеля изнасиловал уборщицу
От Илона Маска захотели получить миллиарды
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter