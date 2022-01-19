Девушка познакомила бойфренда с братом и узнала внезапную правду о возлюбленном

Генеалог с ником BreakfastBeerz поделился на Reddit историей, как испортил отношения с сестрой, рассказав ей внезапную правду о ее бойфренде. Автор публикации узнал, что парень приходится дальним родственником девушке. Сестра рассказчика, по его словам, была поражена этому открытию и обиделась на генеалога.

BreakfastBeerz рассказал, что работает генеалогом и составил множество родовых древ для заказчиков, а также древо для своей семьи. Однажды автор поста присутствовал на свадьбе, где встретил одну из своих двоюродных сестер. «Сестра познакомила меня со своим возлюбленным, и все было хорошо до тех пор, пока она не упомянула его фамилию. Я тут же понял, что эта фамилия есть и в нашем семейном древе», — поделился мужчина.

BreakfastBeerz уточнил у парня информацию о его отце и деде, а затем взглянул на древо своей семьи. Изучив его, мужчина понял, что сестра и ее бойфренд приходятся друг другу дальними братом и сестрой.

По словам рассказчика, он и бойфренд сестры не придали большого значения открытию и посмеялись над ним. Однако сестра, как позже узнал BreakfastBeerz, не смогла принять этот факт. «Она рассталась с парнем той же ночью, и это вызвало шумиху в семье. По итогу она заблокировала меня в Facebook и злится на меня за то, что я рассказал ей об этом», — пожаловался мужчина.

В комментариях многие пользователи сочли, что сестре автора не стоило беспокоиться из-за отношений с бойфрендом, если он приходился ей достаточно дальним родственником. Юзеры также выразили уверенность в том, что мужчине не стоит винить себя из-за произошедшего. «Похоже, это ее проблема», «Если исходить из ее логики, это ты виноват в том, что бойфренд приходится ей братом» — написали комментаторы.

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