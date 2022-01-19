Веселившуюся француженку обворовали в стриптиз-клубе Москвы

У 26-летней гражданки Франции в московском стриптиз-клубе неизвестные похитили 350 тысяч рублей. Об этом KP.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, иностранная туристка приехала в столицу из Парижа на новогодние праздники. В ночь на 12 января она отправилась в ночное заведение на улице Гиляровского. Француженка веселилась и танцевала, а утром оплатила счет за коктейли банковской картой и уехала в гостиницу «Националь», где она остановилась.

На следующий день ей пришли смс о списании средств на общую сумму 350 тысяч рублей. Обворованная иностранка обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего.

Потерпевшая перед поездкой в Россию застраховалась от кражи, так что ей вернут сумму ущерба от преступления.