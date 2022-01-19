Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Веселившуюся француженку обворовали в стриптиз-клубе Москвы

KP.RU: у туристки из Парижа списали 350 тыс. рублей с карты в стриптиз-клубе Москвы

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

У 26-летней гражданки Франции в московском стриптиз-клубе неизвестные похитили 350 тысяч рублей. Об этом KP.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, иностранная туристка приехала в столицу из Парижа на новогодние праздники. В ночь на 12 января она отправилась в ночное заведение на улице Гиляровского. Француженка веселилась и танцевала, а утром оплатила счет за коктейли банковской картой и уехала в гостиницу «Националь», где она остановилась.

На следующий день ей пришли смс о списании средств на общую сумму 350 тысяч рублей. Обворованная иностранка обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего.

Потерпевшая перед поездкой в Россию застраховалась от кражи, так что ей вернут сумму ущерба от преступления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Россию призвали отказаться от опасной идеи Евросоюза
В Солнечной системе нашли еще один подледный океан
«Ференцварош» проиграл в первом матче при Черчесове
Раскрыто происхождение названия купальника-бикини
На Украине назвали предполагаемую численность российских войск на границе
Родственник признал оговор проходящего по делу о наркотиках депутата Резника
Оценено влияние спутников Starlink на астрономию
Глава делегации России в Вене выразил надежду на успех переговоров 21 января
Омикрон стал лидирующим штаммом в российском регионе
Российскому прокурору ужесточили наказание за взятки от полицейских
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter