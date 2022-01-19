Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Швейцарии возбудили уголовное дело о копировании данных россиянина Клюшина

Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело о незаконном копировании данных Клюшина

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело о незаконном копировании данных с носителей, принадлежащих россиянину ‎Владиславу Клюшину. Об этом рассказал адвокат россиянина Оливер Чирич в разговоре с РИА Новости.

Таким образом Федеральный уголовный суд Швейцарии удовлетворил жалобу адвокатов Клюшина: Федеральную прокуратуру обязали возбудить уголовное дело в отношении неких ‎сотрудников Федерального управления юстиции и швейцарской федеральной полиции, которые незаконно проникли в компьютер и телефон гражданина РФ после их изъятия.

Владислав Клюшин, арестованный ранее в Швейцарии, в декабре был экстрадирован в США по решению швейцарских властей. Там его обвиняют в совершении экономических ‎преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на ‎фондовых рынках.‎

В ответ на этот шаг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия глубоко разочарована решением, принятым швейцарским Федеральным уголовным судом. Она отметила, что российское посольство поддерживает контакт с адвокатами предпринимателя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Перечислены возможные санкции Евросоюза против России
На Украине предупредили о «бешеном враге» у границ
ФСБ доставила в полицию замминистра транспорта Владимира Токарева
Строительство новых дорог в России подорожает
Возросшая любовь китайцев к хлебу обернулась выгодой для России
Мигранта приговорили к пожизненному сроку за убийство россиянки и ее сына
Москвичей предупредили о последствиях циклона
Российский врач оценил влияние COVID-19 на размер пениса
Названы версии гибели найденного без головы подполковника Росгвардии
Новые iPhone нашли в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter