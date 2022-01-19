В Швейцарии возбудили уголовное дело о копировании данных россиянина Клюшина

Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело о незаконном копировании данных с носителей, принадлежащих россиянину ‎Владиславу Клюшину. Об этом рассказал адвокат россиянина Оливер Чирич в разговоре с РИА Новости.

Таким образом Федеральный уголовный суд Швейцарии удовлетворил жалобу адвокатов Клюшина: Федеральную прокуратуру обязали возбудить уголовное дело в отношении неких ‎сотрудников Федерального управления юстиции и швейцарской федеральной полиции, которые незаконно проникли в компьютер и телефон гражданина РФ после их изъятия.

Владислав Клюшин, арестованный ранее в Швейцарии, в декабре был экстрадирован в США по решению швейцарских властей. Там его обвиняют в совершении экономических ‎преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на ‎фондовых рынках.‎

В ответ на этот шаг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия глубоко разочарована решением, принятым швейцарским Федеральным уголовным судом. Она отметила, что российское посольство поддерживает контакт с адвокатами предпринимателя.