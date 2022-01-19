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Сериал по «Властелину колец» обзавелся полным названием

Сериал Amazon по трилогии Толкина получил название «Властелин колец: Кольца власти»

Кадр: фильм «Властелин колец: Братство Кольца»

Сериал Amazon Prime Video по трилогии Джона Рональда Толкина «Властелин колец» обзавелся полным названием. Проект будет называться «Властелин колец: Кольца власти», сообщает в среду, 19 января, Variety.

«Это название, которое мы легко можем представить себе на переплете книги, стоящей на полке рядом с классикой Толкина», — говорится в заявлении шоураннеров сериала Джона Д. Пэйна и Патрика МакКэя.

По словам Пэйна и МакКэя, сюжет сериала объединит в себе «все ключевые истории Второго века Средиземья»: создание колец Всевластья, восхождение властелина тьмы Саурона, эпическую сагу Нуменора и драму последнего альянса между людьми и эльфами.

«До этого момента зрители видели на экране только историю одного кольца. Но до того колец было много — и мы восхищены возможностью рассказать обо всех них», — добавили Пэйн и МакКэй.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» запланирована на 2 сентября. Проект стал эксклюзивом Amazon Prime Video.

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Денис Рузаев
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