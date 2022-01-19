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Россиянин после ссоры заживо сжег в автомобиле своего знакомого

На Сахалине россиянин предстанет перед судом за убийство с особой жестокостью

Фото: Следственный комитет по Сахалинской области

В Сахалинской области за сожженного заживо в салоне автомобиля знакомого предстанет перед судом 43-летний россиянин. Об этом в среду, 19 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июле 2021 года 27-летний молодой человек распивал алкоголь в компании малознакомых мужчин, разложив продукты на багажнике своей машины. Вскоре к употребляющим спиртной присоединился и 43-летний обвиняемый, с которым у молодого человека через некоторое время произошел конфликт на почве сильного алкогольного опьянения.

Позже пьяный парень залез в салон своего автомобиля и уснул, тогда оскорбленный его словами 43-летний злоумышленник открыл крышку бензобака, вставил внутрь полиэтиленовый пакет и поджог его. Один из присутствовавших в компании россиян потушил огонь и попытался вразумить обвиняемого.

Однако через некоторое время злоумышленник вернулся к автомобилю и снова поджег его. Как позже установили эксперты, смерть потерпевшего наступила из-за отравления продуктами горения в условиях пожара.

После задержания совершившему поджог предъявили обвинение по статьям 105 («Убийство с особой жестокостью, общеопасным способом») и 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») УК РФ. Утвержденное прокурором обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Владимир Седов
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