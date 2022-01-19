В Казахстане рассказали о языке вооруженных участников беспорядков

Вице-премьер и глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал, что многие среди вооруженных участников беспорядков в республике не говорили на казахском или русском, они общались на «других азиатских языках». Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается террористических организаций, то, во-первых, мы считаем, что они относятся к исламистским радикальным группам», — заявил Тлеуберди в ходе пресс-конференции после встречи в Вене с австрийским коллегой Александром Шалленбергом. Он сослался на слова своих друзей из Алма-Аты и послов, ставших очевидцами протестов, которые сообщали ему, что «среди вооруженных нападающих было много тех, кто говорил на казахском с сильным акцентом, что показывает, что они не являлись носителями языка».

Кроме того, добавил министр, доктора из медучреждений, куда были госпитализированы раненые протестующие, также рассказывали, что «они не говорили ни на казахском, ни на русском». «То есть они говорили на других азиатских языках», — резюмировал Тлеуберди. Он добавил, что нападавшие также действовали как «исламистские радикалы», напомнив, что двое полицейских были обезглавлены, что они «атаковали морги и забрали 41 тело нападавших». Вице-премьер отметил, что они «действовали как радикальные экстремисты, они не хотели, чтобы тела были опознаны».

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких городах были подожжены здания органов власти. На подавление беспорядков бросили армию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Миротворцы взяли под охрану крупные инфраструктурные объекты.

