Генетик рассказал об «очень необычной» разновидности омикрона

Необычная разновидность омикрон-варианта коронавируса начала распространяться в ряде стран и может продлить волну, которая сейчас идет в мире, приводя к повторным заболеваниям. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал ученый-генетик Дмитрий Прусс (Солт-Лейк-Сити, США).

Специалист уточнил, что формально разновидность, которая имеет международную номенклатуру ВА.2, считается омикроном. Однако на практике она очень от него далека. Сейчас разновидность ВА.2 сильно распространена в Индии, на Филиппинах, в Дании и Швеции.

«Массовое распространение BA.2 началось только в последние дни, ясности с этим штаммом меньше, — отметил Прусс. — Однако иммунологи уже предсказывают, что иммунитет у привитых сможет эффективно предотвращать тяжелое течение болезни у зараженных BA.2. И действительно, в Дании, где BA.2 уже преобладает, нагрузка на больницы стабилизировалась. Но это совсем не означает безоблачную перспективу. Ведь большинство из нас рассчитывают, что волна омикрона закончится спустя считанные недели, и все снова откроется. А BA.2, возможно, удлинит волну, приведет к повторным заболеваниям и существенно замедлит возврат к норме».

Ученый объяснил, что около месяца назад у BA.1, который считают обычным омикроном, и ВА.2 были общие предки, однако затем они начали развиваться различными эволюционными путями.

«Штамм ВА.2 отличается от омикрона 20-ю мутациями. Можно решить, что это омикрон набрал дополнительные 20 мутаций. Но это не так. На самом деле, у него нет десяти из мутаций, которые есть у омикрона, зато есть десять других», — рассказал генетик.

Ранее Дмитрий Прусс, комментируя ситуацию с волной омикрон-штамма коронавируса, заявил, что спецификой и слабым местом России является то, что в стране много пожилого и нездорового населения.