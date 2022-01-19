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В сети удивились новому способу красить ногти лаком

Мастер показала собственный метод нанесения лака на ногти и удивила зрителей

Мастер ногтевого сервиса показала новый способ красить ногти и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Бьюти-блогерша с никнеймом nailbetch регулярно делится с подписчиками видео, в которых демонстрирует различные идеи для маникюра. В одном из последних постов она показала зрителям собственный метод нанесения лака на ногтевую пластину, благодаря которому ей удается равномерно ее прокрасить.

На размещенных кадрах девушка объяснила, что сначала необходимо добавить каплю лака на середину ногтя, затем прокрасить одну сторону ногтя кистью, начиная с кутикулы, и проделать такое же действие со второй стороной. По словам специалистки, подобный лайфхак поможет добиться ровного слоя лака без разводов, который не оставит следов на коже.

Публикация nailbetch стала вирусной и набрала почти шесть миллионов просмотров. Зрители поблагодарили ее за советы в комментариях под роликом. «Спасибо!», «Действительно очень действенный способ», «Лучшая», «Никогда не пробовала красить ногти таким образом, благодарю», «Супер, спасибо тебе», — высказывались они.

Ранее мастер раскрыла связь между маникюром и характером человека. Эмили Эдвард-Перкс рассказала, что французский маникюр предпочитают, как правило, перфекционисты или люди, которые занимают высокие должности на работе. Экстраверты, в свою очередь, любят наносить на ногти яркие принты и узоры.

Майя Пономаренко
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