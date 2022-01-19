В Дагестане ликвидировали подпольную типографию по изготовлению фальшивых денег

В Дагестане задержаны пять местных жителей, подозреваемых в изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег. Об этом в среду, 19 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в организованной в селе Сергокала подпольной типографии печатали фальшивки высокого качества — они на 90-95 процентов дублировали оригинальные пятитысячные банкноты. Задержанные сбывали подделки в различных регионах страны по цене в пять раз ниже номинала.

«Обнаружены и изъяты пресс-станок, клише для нанесения рельефных изменений, картриджи с краской и банкноты с признаками подделки на сумму 12 миллионов рублей», — заявила Волк.

Республиканское управление МВД возбудило уголовное дело по статье 186 («Подделка денежных купюр») УК РФ. Подозреваемые отправлены в СИЗО. Продолжается работа по установлению личностей всех участников криминального бизнеса.