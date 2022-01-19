Премьер Армении выиграл суд против своей страны

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РБК.

Речь идет об иске, поданном в ЕСПЧ в связи с уголовным преследованием политика после демонстраций в Ереване в 2008 году. Тогда в ходе протестов против победы на выборах Сержа Саргсяна погибли десять человек, а Пашинян год скрывался от полиции. В 2009 году он сдался, в 2010-м его приговорили к семи годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков.

ЕСПЧ постановил, что приговор Пашиняну нарушил статьи 5 и 11 Европейской конвенции по правам человека — о праве на свободу и личную неприкосновенность и праве на свободу мирных собраний. Поскольку истец не требовал материальной компенсации, суд ее не назначил.

«Бархатная революция» началась в Армении весной 2018 года с акции Пашиняна «Мой шаг». Двухнедельное пешее шествие депутата от Гюмри до Еревана завершилось массовыми протестами по всей стране. В итоге 23 апреля глава правительства Серж Саргсян ушел в отставку. 8 мая Пашинян решением Национального собрания был избран премьер-министром.

9 декабря 2018 года в стране прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых партия Пашиняна «Мой шаг», заручившись поддержкой более 70 процентов избирателей, сформировала правительство большинства. Республиканская партия Армении, которая до этого находилась у власти 10 лет, не смогла пройти в новый созыв парламента.