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Главу Интерпола обвинили в пытках

Во Франции нового президента Интерпола ар-Раиси обвинили в пытках

Фото: Francisco Seco / AP

Генерала Ахмеда Нассера ар-Раиси — нового президента Интерпола — обвинили в пытках и многочисленных актах бесчеловечного обращения с тюремными заключенными в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет ABC News.

Жалобу подали в национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT) Франции. Один из пострадавших — Ахмад Мансур, который обвинил ар-Раиси в пытках через неправительственную организацию «Центр по правам человека в странах Персидского залива» (GCHR).

По данным Центра, сейчас глава Интерпола находится во французском Лионе (там расположена штаб-квартира), чего должно быть достаточно для запуска судебной процедуры во Франции. Выдвинутые обвинения исключают применение дипломатического иммунитета, под защитой которого главы Интерпола находятся с 2008 года. По мнению правозащитников, французские власти должны немедленно начать расследование.

ABC News напомнило, что GCHR уже подавали жалобу на ар-Раиси, но ее отклонили: тогда он не проживал на территории Франции.

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Елизавета Наумова
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