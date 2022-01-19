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Заявившие об изнасиловании 13-летней дочери россияне сами стали подозреваемыми

Семейную пару в Белгородской области обвинили в изнасиловании детей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Родители, заявившие об изнасиловании 13-летней дочери, сами стали подозреваемыми в деле. Об этом «Ленте.ру» в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области.

По данным ведомства, семейная пара заявила в полицию, что их 13-летнюю дочь изнасиловал 20-летний знакомый. В ходе проверки стало ясно, что у девочки с ее знакомым действительно была половая связь, но по обоюдному согласию. Подросток, общаясь со следователями, в свою очередь заявила, что отец и мать ранее неоднократно надругались над ней и над ее десятилетним братом.

Родителей задержали, им уже предъявили обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Отца семейства отправили в изолятор, с матерью вопрос меры пресечения еще не решен. Детей поселили в социальном реабилитационном учреждении. В настоящее время им оказывается психологическая помощь в рамках программы реабилитации жертв сексуального насилия.

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Леонид Микуляк
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