Пять российских фильмов попали в программу Берлинского фестиваля

В официальную программу 72-го Берлинского кинофестиваля включены пять российских фильмов. Об этом говорится в пресс-релизе Берлинале, полученном редакцией «Ленты.ру».

В конкурсной секции Encounters («Встречи»), считающейся второй по престижности после основного конкурса, будет показана драма Александра Золотухина «Брат во всем». В центре сюжета — братья-близнецы, привязанность которых друг к другу мешает их мечте стать военными летчиками. Художественным руководителем ленты «Брат во всем» выступил Александр Сокуров. Это второй фильм Золотухина, а его дебютная картина «Мальчик русский» была показана на Берлинале в секции «Форум» (Forum).

Дебютный полный метр Михаила Бородина «Продукты 24» попал в секцию «Панорама» (Panorama). Основанная на реальных событиях драма рассказывает о нескольких выходцах из бывших советских республик, оказавшихся рабами в обычном продуктовом магазине в московском районе Гольяново.

В посвященной молодежному кино программе «Поколение 14+» (Generation 14plus) пройдет премьера дебютной картины Юлии Трофимовой «Страна Саша». Фильм о взрослении выросшего без отца 17-летнего парня снят по повести Галы Узрютовой.

Два российских фильма включены в конкурс короткометражного кино. Это игровая лента Анастасии Вебер «Трэп» и документальная картина Евгении и Максима Арбугаевых «Перегон» (Haulout).

72-й Берлинский фестиваль пройдет в Германии с 10 по 20 февраля.