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Главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» заподозрили в получении взятки

RT: в Москве задержали главврача санчасти СИЗО «Матросская тишина» по делу о взятке

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко по подозрению в получении взятки. Об этом RT сообщил источник.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания, но его официальный статус пока не обозначен. Ранее Алексей Кравченко был вызван на допрос в Следственный комитет — его хотели допросить в связи с уголовными делами о взятке и злоупотреблении полномочиями. После этого визита Кравченко перестал выходить на связь; одновременно появилась информация о его задержании.

В издании «Московский Комсомолец» полагают, что арест Кравченко может быть связан с делом бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова. У Коршунова якобы диагноз, по которому он может быть освобожден, однако официальное оформление этого диагноза искусственно тормозилось.

Любовь Ширижик
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