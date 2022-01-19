Тинькофф запустил всероссийский конкурс грантов «Скиньте мяч»

Тинькофф при участии проекта «Кружок» запустил всероссийский грантовый конкурс «Скиньте мяч», нацеленный на развитие регионов через спорт. Об этом говорится в сообщении Группы.

Цель конкурса «Скиньте мяч» — поддержка региональных спортивных инициатив, особенно в небольших населенных пунктах, где в отличие от крупных городов сложнее получить финансирование на общественные проекты. Победители конкурса смогут с помощью грантов запустить позитивные изменения в любом уголке России: районных центрах, селах или деревнях. Максимальная сумма гранта составит 150 000 рублей.

Участвовать в конкурсе могут любые проекты, связанные с игровыми видами спорта. В частности, это может быть организация занятий с тренером, покупка мячей и формы для юношеской команды по футболу или ремонт баскетбольной площадки во дворе.

Организатором конкурса выступает некоммерческая организация D-Group.Social, которая реализовала более 50 крупных федеральных проектов в сфере благотворительности, включая один из старейших благотворительных фестивалей «Душевный Bazar». Эксперты в сфере спорта и социальной поддержки, в том числе главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий, оценят заявки и выберут 10 проектов победителей.

Всероссийский конкурс грантов стал продолжением совместного проекта Тинькофф и «Кружка», посвященного развитию культуры игры в футбол в селе Глазок Тамбовской области.

Для популяризации идеи развития территорий через спорт команда агентства Stereotactic сняла короткометражный фильм о футбольных сборах в Глазке.

«Летом 2021 года “Кружок” предложил нам помочь организовать футбольные сборы для ребят из Глазка, и мы с удовольствием поддержали эту идею. Подростки ремонтировали сельское футбольное поле, готовились к матчу с командой из соседнего города под руководством тренера и блогера Эльхана Салахова, сражались за победу. А после мы помогли им приехать в Москву на один из матчей Тинькофф РПЛ, чтобы продолжить их знакомство с футболом, — рассказала Татьяна Полякова, руководитель отдела устойчивого развития Тинькофф. — Мы видели, что эта история вдохновила ребят, дала им почувствовать, что изменения могут происходить везде, даже в маленьких селах. Так родилась идея масштабировать проект и запустить конкурс грантов, чтобы у жителей из любых уголков России была возможность реализовать свои идеи».

По словам Татьяны Поляковой, для масштабных изменений в обществе далеко не всегда нужны большие бюджеты и долгие согласования. «“Скиньте мяч” — это проект для тех, кто хочет развивать территории через здоровый образ жизни, будь то турнир по футболу с соседями или участие юношеской команды по баскетболу в соревновании в другом городе», — добавила она.

Заявку на грант можно подать до 31 марта 2022 года на сайте kruzhok.project.tinkoff.ru, а реализовать проект — до середины сентября.

