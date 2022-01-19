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Раскрыты детали и стоимость первых вакцинных туров в Турцию для россиян

АТОР: стоимость трехдневного вакцинного тура в Стамбул начинается от 46,4 тысячи рублей

Фото: Shutterstock

Стоимость пакетных туров в Турцию с получением прививки иностранным препаратом начинается от 46,4 тысячи рублей с человека. Детали и подробности первых предложений рынка для российских туристов раскрыли специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, туроператор «Русский Экспресс» 18 января объявил о запуске вакцинных туров в Стамбул — отмечается, что прививочный сертификат, полученный в Турции, действителен в Европе, а также для получения визы в США. Тем не менее для его получения необходимо сделать две поездки в страну, так как препараты Pfizer и BioNTech являются двухкомпонентными.

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Минимальная стоимость трехдневной путевки, в которую входит перелеты из Москвы в Стамбул и обратно, проживание в трехзвездочном отеле в центре города с включенным завтраком, трансферы, услуги русскоговорящего гида и сопровождение туриста на медицинской процедуре — 46,4 тысячи рублей. Четырехдневная поездка обойдется в 49,4 тысячи рублей с человека, пятидневная — от 52,5 тысячи рублей.

В АТОР уточнили, что сделать бустерную прививку Pfizer после имеющейся двухкомпонентной вакцины «Спутник V» (как и на любой другой, сделанной не в Турции) невозможно из-за сложностей государственной турецкой информационной системы. Таким образом, для получения евросертификата необходимо получить в республике две дозы препарата Pfizer — при этом второй укол можно сделать в любом другом городе, например в Анталье или Мардине.

Ранее в январе стало известно о том, что с 2022 года у россиян появится возможность привиться в Турции зарубежными вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По словам специалистов, туристам старше 18 лет будет доступна вакцинация как в частных, так и в государственных клиниках препаратами Pfizer, BionTech или китайским Sinovac.

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Дарья Рыбак
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