Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Вышел тизер сериала «Викинги: Вальхалла»

Опубликован ролик к новому сериалу от Netflix «Викинги: Вальхалла»

Стриминговый сервис Netflix показал тизер сериала «Викинги: Вальхалла». Ролик был опубликован на видеохостинге YouTube-канале.

В вышедшем трейлере представили таких героев будущего проекта, как короля Кнуда Великого, мореплавателя Лейфа Эрикссона и других исторических персонажей. В видео показали сцену обороны Лондона от данов в начале XI века.

Известно, что в шоу расскажут о событиях, связанных с другим многосерийного фильма — «Викинги». Однако создатели нового сериала подчеркивают, что оба проекта не будут связаны друг с другом напрямую.

Все эпизоды «Викингов: Вальхаллы» выйдут на Netflix одновременно 25 февраля этого года.

Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Казахстана высказался о причастности Назарбаева к протестам
В США рассказали о приближающемся «Карибском кризисе» из-за ситуации на Украине
Возлюбленный Волочковой назвал причину скандала на борту самолета
Российский врач назвала условие для принятия жаропонижающих средств при омикроне
Угрожавшее России китайское такси провело сокращения
В России прокомментировали заявление Канады о погибших солдатах Украины
Девушка познакомила бойфренда с братом и узнала внезапную правду о возлюбленном
Химическое загрязнение превысило «планетарную границу»
Газ для России стал важнее нефти
Власти Подмосковья вслед за Москвой продлили ограничения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter