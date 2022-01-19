Вышел тизер сериала «Викинги: Вальхалла»

Стриминговый сервис Netflix показал тизер сериала «Викинги: Вальхалла». Ролик был опубликован на видеохостинге YouTube-канале.

В вышедшем трейлере представили таких героев будущего проекта, как короля Кнуда Великого, мореплавателя Лейфа Эрикссона и других исторических персонажей. В видео показали сцену обороны Лондона от данов в начале XI века.

Известно, что в шоу расскажут о событиях, связанных с другим многосерийного фильма — «Викинги». Однако создатели нового сериала подчеркивают, что оба проекта не будут связаны друг с другом напрямую.

Все эпизоды «Викингов: Вальхаллы» выйдут на Netflix одновременно 25 февраля этого года.