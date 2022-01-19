В российском городе эвакуировали сотни школ и детсадов из-за угрозы минирования

В Волгограде из-за сообщений о минировании эвакуировали сотрудников и учеников сотни школ и детсадов. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, сообщения с угрозами поступили в электронном формате.

«Подобные электронные письма не в первый раз поступают в различные учреждения, и их основная цель — дестабилизировать нормальную работу», — сказал источник агентства.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах в свою очередь заявил, что в среду, 19 января, сообщения с угрозами взрывов получили образовательные учреждения большинства регионов России.

Он уточнил, что эвакуация прошла в учреждениях в крупных городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в ноябре 2019 года. Угрозы затронули суды, торговые центры, станции метро, школы и лечебные учреждения — они не подтвердились ни разу.