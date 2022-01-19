В доме у российского пенсионера нашли арсенал оружия

В Воскресенске полицейские задержали 71-летнего россиянина, который хранил на своем участке арсенал оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

У пенсионера обнаружили 12 револьверов, пистолет ТТ, винтовку Мосина, автомат Калашникова, карабин Симонова. Кроме того, на участке нашли предметы, похожие на гранаты, более 100 патронов различного калибра и оборудование для переделки оружия в боевое.

Мужчина заверил оперативников, что просто занимается коллекционированием оружия. Против него возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Пенсионера оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

