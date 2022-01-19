На Украине потребовали от Словакии опровергнуть вредность санкций против России

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от вице-премьера Словакии Рихарда Сулика опровергнуть слова о вредности санкций против России. Он заявил об этом украинскому изданию «Европейская правда».

«Жаль, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимание наложенных на Российскую Федерацию санкций», — сказал Николенко.

Также спикер ведомства добавил, что разговоры о возвращении к торговле с РФ «пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии». Кроме того, по его мнению, слова Сулика диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС насчет российской агрессии.

Ранее вице-премьер Словакии Рихард Сулик заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против Москвы из-за включения Крыма в состав России, несут вред. Также политик заявил о невозможности возвращения полуострова Украине и о том, что страны должны торговать. «Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым [Украине]. Нужно смотреть вперед и строить отношения [с Россией]», — отметил Сулик.