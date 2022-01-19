Суд взыскал с клиники 2,5 миллиона рублей за смерть россиянина

В Сыктывкаре судебные приставы взыскали 2,5 миллиона рублей с частной медклиники за гибель пациента. Об этом сообщает портал «Pro Город».

Мужчина умер во время операции. Было установлено, что он скончался из-за ошибки анестезиолога-реаниматолога.

В то время жена погибшего россиянина ждала ребенка. Суд взыскал с медучреждения компенсацию в пользу семьи погибшего, а также постановил клинике ежемесячно выплачивать определенную сумму на содержание ребенка до достижения им совершеннолетия.

После решения суда приставы наложили запрет на регистрационные действия с 13 автомобилями клиники. После этого должник самостоятельно перечислил семье пациента положенные средства.

В апреле 2021 года сообщалось, что врач скорой помощи Елена Гайнуллова умерла от коронавируса, еще через месяц скончался ее муж, а оба ее заразившихся коронавирусом родителя оказались в реанимации. В клинике отрицали, что женщина заразилась на работе, из-за чего семья была лишена выплат. Следственный комитет возбудил уголовное дело, после чего была произведена часть выплат родителям умершей.