Раскрыто происхождение названия купальника-бикини

Журналисты раскрыли происхождение слова «бикини», которое является альтернативным названием раздельного купальника. Соответствующую информацию публикует Daily Star.

Согласно материалу, купальный костюм назван в честь атолла (коралловый остров или архипелаг, имеющий вид сплошного или разорванного кольца, окружающего лагуну — прим. «Ленты.ру») Бикини, который ранее использовался как полигон ядерных испытаний США. Остров расположен в Тихом океане в цепи Ралик.

Известно, что создатель одного из первых раздельных купальников Жак Хейм дал своему костюму наименование «Атом» и в качестве преимущества среди других товаров выделял его маленький размер. Дизайнер Луи Реар в тот же момент, в июле 1946 года, представил свою модель купальника из двух частей.

По информации издания, Реар конкурировал с Хеймом, и по этой причине разрабатывал стратегию, которая позволила бы ему стать более узнаваемым на рынке. Тогда модельер назвал купальник своего производства «Бикини» в честь атолла, где американцы проводили эксперименты с ядерным оружием, и придумал рекламный слоган «Мой "Бикини" расщепляет "Атом"».

В декабре 2021 года журналисты раскрыли секрет маленького кармана на джинсах. Известно, что такой карман впервые появился на брюках модели 501 компании Levi's в 1873 году. Согласно одной из версий, он использовался для хранения в нем часов на цепочке.

