Российские металлурги признались в зависимости от Украины

Ассоциация «Русская сталь», представляющая интересы крупнейших российских металлургических компаний, обратилась в департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с просьбой отказаться от продления действия антидемпинговой пошлины на стальные кованые валки производства Украины. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время ее размер составляет 26 процентов от таможенной стоимости. Пошлина действует с 2011 года и неоднократно продлевалась. Очередной срок действия истекает 28 февраля.

Однако, как признались металлурги, мера показала свою неэффективность. Предполагалось, что пошлина поспособствует развитию производства на территории ЕАЭС до уровня, когда местные поставщики смогут удовлетворять спрос. Тем не менее и спустя десять лет, признали авторы письма, зависимость от Украины сохраняется. Покупатели кованых валков даже с учетом роста цен на них на 45 процентов по-прежнему страдают от качества и сроков поставок российской продукции.

Единственный на территории ЕАЭС производитель валков — ПАО «Уралмашзавод» — не в состоянии гарантировать поставки в срок. Сумма штрафов за превышение сроков в 2019-2021 годах составила 20 миллионов рублей, период просрочки — 200 дней. Никакие проекты по модернизации производства в текущий момент не реализуются, а второй российский поставщик — машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ — остановил деятельность. Еще в 2019 году суд признал его банкротом.

Таким образом, подчеркивают металлурги, Украина является безальтернативным поставщиком, поэтому пошлина только создает издержки для российских производителей стали.

В 2019 году расследование ЕЭК показало, что украинские валки продавались в России по 123 тысячи рублей за тонну, а произведенные в ЕАЭС валки обходились в 149 тысяч рублей. При этом на украинский импорт приходилось больше половины рынка. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин указал, что отмена пошлины была бы верным решением, поскольку российские предприятия в любом случае не в состоянии в ближайшее время удовлетворить спрос.

