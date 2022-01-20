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«Сильная Россия» призвала открыть в Троицке памятник изобретателю лазеров Басову

«Сильная Россия» призвала открыть памятник изобретателю лазеров Басову в Троицке
Николай Басов

Николай Басов. Фото: Виктор Чернов / РИА Новости

Общероссийское движение «Сильная Россия» призвало открыть памятник российскому изобретателю лазеров Николаю Басову в честь столетия ученого. В разговоре с «Лентой.ру» директор Физического института РАН (ФИАН) Николай Колачевский назвал Басова «глыбой того времени».

«Сильная Россия» направила предложение премьер-министру России Михаилу Мишустину и президенту Российской академии наук Александру Сергееву. Движение просит поставить памятник академику в Троицке, установить топонимическую доску на площади Академика Басова в Москве и учредить персональные стипендии имени Николая Басова для аспирантов Физического института РАН.

«Николай Басов вместе с Александром Прохоровым изобрел принцип лазерной генерации. Все лазерные системы, работающие сейчас и в медицине, и в сфере телекоммуникаций во всем мире, существуют именно благодаря этому изобретению. В течение многих лет Басов был директором Физического института. Он развивал лазерную тематику в разных областях. Это и ядерный термальный синтез, развивающийся сейчас, и работа, связанная с индустриальными лазерами», — рассказал Николай Колачевский.

По его словам, индустриальные лазеры сегодня широко используются для сварки автомобильных корпусов. Также технология, изобретенная Басовым, применяется в системах ГЛОНАСС и GPS — именно академик предложил такой способ использования лазеров.

«Когда Басов был директором института, он играл большую политическую роль как двигатель науки, автор крупных проектов. Вкратце, Басов — это глыба того времени, в течение всей жизни он работал в ФИАНе и реализовывал свои задачи на нашей площадке», — заключил Колачевский.

Николай Басов — советский и российский физик, один из основоположников квантовой электроники, лауреат Нобелевской премии по физике, дважды Герой Социалистического Труда.

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Наталия Белова
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