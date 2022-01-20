Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе экстренно отменили уроки во всех школах

РИА Новости: в Челябинске экстренно отменили уроки во всех школах для первой и второй смен

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU

Уроки для первой и второй смен во всех школах Челябинска были экстренно отменены. Об этом рассказал РИА Новости в четверг, 20 января, представитель городской администрации.

Собеседник агентства пояснил, что данное решение принял областной оперативный штаб по координации действий правоохранителей.

Родителям учащихся объяснили, что детей отпустили из-за проблем с водой и канализацией. В качестве причины указывались и другие коммунальные проблемы, сообщает Ura.ru.

Пользователи соцсетей пишут, что в большинство школ Челябинска якобы поступили угрозы о минировании.

Ранее в Магадане из-за сообщений с угрозами взрыва эвакуировали учащихся всех лицеев, колледжей и школ. Подчеркивается, что учеников всех образовательных учреждений временно перевели на дистанционное обучение. В российских школах работают сотрудники спецслужб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Раскрыто число российских инструкторов в ЦАР
Популярная российская ведущая выступила против огромных пробок в Москве
Захарова уличила Канаду во лжи о «павших в войне с Россией» украинцах
На казахстанском телевидении переименовали проспект Назарбаева
Таиланд смягчит правила въезда для иностранных туристов
Следователи решили проверить возможную фальсификацию в деле «Омбудсмена полиции»
Россиянин зарезал отца и выпрыгнул с балкона при задержании
Найдены пять продуктов для сохранения бодрости без кофе
В российском городе экстренно отменили уроки во всех школах
Минаков оценил отказ главы UFC включить Нурмагомедова в тройку лучших бойцов MMA
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter