В российском городе экстренно отменили уроки во всех школах

Уроки для первой и второй смен во всех школах Челябинска были экстренно отменены. Об этом рассказал РИА Новости в четверг, 20 января, представитель городской администрации.

Собеседник агентства пояснил, что данное решение принял областной оперативный штаб по координации действий правоохранителей.

Родителям учащихся объяснили, что детей отпустили из-за проблем с водой и канализацией. В качестве причины указывались и другие коммунальные проблемы, сообщает Ura.ru.

Пользователи соцсетей пишут, что в большинство школ Челябинска якобы поступили угрозы о минировании.

Ранее в Магадане из-за сообщений с угрозами взрыва эвакуировали учащихся всех лицеев, колледжей и школ. Подчеркивается, что учеников всех образовательных учреждений временно перевели на дистанционное обучение. В российских школах работают сотрудники спецслужб.

