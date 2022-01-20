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Из фильма «Дом Gucci» вырезали постельную сцену с Леди Гагой и Сальмой Хайек

Леди Гага рассказала о съемках постельной сцены с Сальмой Хайек
Сельма Хайек

Сельма Хайек. Кадр: фильм «Дом Gucci»

Американская певица и актриса Леди Гага, исполнившая роль Патриции Реджане в «Доме Gucci», рассказала, что из фильма вырезали одну постельную сцену. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Pop Crave.

По словам знаменитости, она участвовала в съемках интимной сцены вместе с актрисой Сальмой Хайек, которая сыграла экстрасенса Пину Ауриемму. «Я помню, как была на съемочной площадке с Сальмой и сказала: "Может быть, после смерти Маурицио станет жарко?" И она такая: "О чем ты говоришь?"» — сказала Леди Гага.

«Дом Gucci» Ридли Скотта рассказывает о смерти главы модного дома Маурицио Гуччи, убийство которого заказала его экс-супруга Патриция Реджани. Мировая премьера фильма состоялась 9 ноября, в России — 2 декабря.

Ранее сообщалось, что картина возмутила одного из владельцев модного дома Gucci Альдо Гуччи. Представители семьи считают, что события, о которых повествуется в ленте, не соответствуют реальности. По их словам, создатели фильма не связывались с наследниками компании, чтобы уточнить какие-либо подробности, которые могли бы помочь воссоздать реальную картину случившегося.

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Марина Погосян
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